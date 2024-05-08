Майбутні аспіранти повинні зареєструватись на ЄВІ

Цьогорічні вступники до аспірантури в Україні повинні зареєструватись для участі у єдиному вступному іспиті. Реєстрація стартувала 7 травня.

Триватиме до 29 травня. Відбуватиметься реєстрація на іспит у приймальних комісіях вишів.

Дивіться також В Україні стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури

Вступники в аспірантуру повинні зареєструватися на ЄВІ

Майбутні аспіранти мають право подати комплект документів для реєстрації як очно, так і в дистанційно.

Подавати документи для реєстрації на ЄВІ можна в будь-якому українському виші, а не лише в тому, де плануєте навчатися.

У разі успішної реєстрації вступник має отримати оригінал екзаменаційного листка, наявність якого разом з паспортом та запрошенням є вимогою допуску до тимчасового екзаменаційного центру для складання іспиту.

Стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури

Реєстрація на іспити триватиме протягом 7 – 29 травня.

Буде також додатковий – упродовж 17 – 21 червня.

У додатковий період зможуть зареєструватися на іспити ті, хто не встиг під час основного періоду.

Зареєструватися можна у приймальних комісіях вишів очно або дистанційно.

Для успішної дистанційної треба сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів, надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів, отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створили інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". Доступ – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.