Цьогоріч в Україні офіційно почала зростати кількість аспірантів. Так, українські виші масово вносять в єдину електронну систему осіб, які нібито вступили в аспірантуру у попередні роки.

Про це детально розповіло NGL.media. ЗМІ з'ясувало, що у 2024 році у державному реєстрі з'явились записи про понад 5 тисяч аспірантів, нібито зарахованих до ЗВО у попередні роки.

Дивіться також МОН змінить систему фінансування здобуття освіти в магістратурі та аспірантурі

Понад 5 тисяч аспірантів внесли до ЄДЕБО заднім числом

Інформацію про здобувачів освіти виш має внести до ЄДЕБО впродовж 5 робочих днів з моменту її отримання або формування. Однак аналіз ЄДЕБО свідчить, що дані про набраних аспірантів у 2021 – 2023 роках вносили і цьогоріч.

Аспірантів набирали поза межах лімітів, встановлених МОН, а деякі виші взагалі не вносили їх до національної електронної системи. Пік раптового зростання кількості аспірантів припав на травень 2024 року. Найімовірнішою причиною є нове мобілізаційне законодавство. Аспіранти, які здобували освіту на денній чи дуальній формі, отримували відстрочку від мобілізації. А з травня їм для підтвердження здобуття освіти потрібна ще й довідка, сформована у ЄДЕБО.

У МОН підтвердили, що саме у травні зауважили раптову появу у ЄДЕБО великої кількості аспірантів 2022 та 2023 років набору. Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомив, що лазівку вже закрили. Зокрема, встановили обмеження: ЗВО могли сформувати довідку з ЄДЕБО про аспірантів для ТЦК, внесених з порушенням строків, а також не могли вносити постфактум до бази нових аспірантів.



Зростання кількості аспірантів в українських ЗВО упродовж 2021 – 23 років / NGL.media

Який ЗВО став "рекордсменом"

Абсолютним рекордсменом за кількістю внесених у ЄДЕБО аспірантів виявився Класичний приватний університет із Запоріжжя. Він, за даними МОН, перевищив ліцензований обсяг за два останні навчальні роки на майже 3,5 тисячі осіб. Не так давно Міносвіти анулювало ліцензію цьому вишеві. Однак після позову ЗВО суд заборонив міністерству блокувати чи призупиняти можливість створення та завантаження Класичним приватним університетом довідок з ЄДЕБО, які потрібні аспірантам для подачі у ТЦК. ЗМІ у виші пояснили, що набирати аспірантів поза лімітами були вимушені через брак коштів.

Зауважимо, що до закінчення перевірок Михайло Винницький не захотів називати конкретні ЗВО, які завищили кількість аспірантів. Адже Класичний приватний – не єдиний університет, який скористався лазівкою в ЄДЕБО.

Однак NGL.media отримали від МОН список зі 147 ЗВО, які цьогоріч створювали картки в системі для аспірантів 2022 – 2023 років – загалом 5709 аспірантів. Це дані станом на травень.



ЗВО, які внесли до бази найбільше аспірантів заднім числом / NGL.media

Дослідження NGL.media також виявило, що існують виші, які взагалі не вносили усіх зарахованих аспірантів до єдиної бази.