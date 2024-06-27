Міносвіти змінило вагу компонентів ЄВІ для вступників до аспірантури
В Україні протягом останніх років побільшало вступників в аспірантуру, які є військовозобов'язаними. У МОН зазначають, що чимало з цих вступників так має намір отримати відстрочку від мобілізації.
Тож Міністерство освіти і науки вкотре змінило правила вступу до аспірантури у 2024 році. Зокрема, скасувало вступ на денну форму за контрактом.
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МОН змінило вагу компонентів ЄВІ для вступу в аспірантуру
Також змінили і вагу компонентів єдиного вступного іспиту при розрахунку конкурсного балу для всіх вступників в аспірантуру.
Відповідно до нових змін до Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва цього року, допуском до вступних іспитів у всіх вишах і наукових установах є оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, тепер оцінку вступнику можуть не враховувати у конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиме на власний розсуд виш або наукова установа, які можуть врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.
Але оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, є обов'язковою для вступу на магістерські програми.
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Про які зміни мають пам'ятати вступники в аспірантуру
У 2024 році будуть чинними такі зміни:
- Зберігають ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюють вагу його компонентів під час розрахунку конкурсного балу.
- Допуском до вступних іспитів є оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиме ЗВО.
- Кількість бюджетних місць збільшать до 7000.
- За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання – як за державним замовленням, так і за контрактом). Що важливо, вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочки від мобілізації.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).