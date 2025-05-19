МОН погодило програму ЄВВ для майбутніх аспірантів

Міністерство освіти і науки України погодило програму єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень. Складання тесту, укладеного за цією програмою, є обов'язковим для вступу в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва.

Тест для майбутніх аспірантів складатиметься з чотирьох розділів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Завершується реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру

МОН України погодило програму ЄВВ для майбутніх аспірантів

Найбільше завдань тесту присвятять загальному уявленню про методологію наукового дослідження. Питома вага цього розділу складатиме 40 – 50%.

Науці та науковим дослідженням в сучасному світі та системі організації наукової діяльності присвятять 20 – 30% та 19 – 29% завдань відповідно.

Найменшу питому вагу матиме розділ про представлення наукових досліджень – 5 – 7%.

Для подолання порогового балу і отримання 100 рейтингових балів, які дають право на участь у конкурсному відборі, вступник в аспірантуру має набрати на ЄВВ як мінімум 25 тестових балів з 100 можливих.

Програму можна знайти тут.

Дивіться також В Україні посилять перевірки у закладах освіти щодо навчання аспірантів

Який прохідний бал ЄВІ в аспірантуру 2025 року

Так, вступ в аспірантуру у 2025 році можливий за результатами ЄВІ. Він складається з двох компонентів:

тесту з іноземної мови;

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Для вступу до аспірантури 2025 необхідно мати такі бали за ЄВІ:

тест з іноземної мови — від 150 балів;

ТЗНК — від 150 балів.

Також вперше цьогоріч майбутні аспіранти складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень. Цей іспит з проєкту Порядку прийому на навчання відомий під назвою ЄФВВ з філософії науки. Прохідні бали поки не відомі.