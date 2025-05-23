Тест для майбутніх аспірантів складатиметься з чотирьох розділів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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МОН України погодило програму ЄВВ для майбутніх аспірантів
Найбільше завдань тесту присвятять загальному уявленню про методологію наукового дослідження. Питома вага цього розділу складатиме 40 – 50%.
Науці та науковим дослідженням в сучасному світі та системі організації наукової діяльності присвятять 20 – 30% та 19 – 29% завдань відповідно.
Найменшу питому вагу матиме розділ про представлення наукових досліджень – 5 – 7%.
Для подолання порогового балу і отримання 100 рейтингових балів, які дають право на участь у конкурсному відборі, вступник в аспірантуру має набрати на ЄВВ як мінімум 25 тестових балів з 100 можливих.
Програму можна знайти тут.
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Який прохідний бал ЄВІ в аспірантуру 2025 року
Так, вступ в аспірантуру у 2025 році можливий за результатами ЄВІ. Він складається з двох компонентів:
- тесту з іноземної мови;
- тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).
Для вступу до аспірантури 2025 необхідно мати такі бали за ЄВІ:
- тест з іноземної мови — від 150 балів;
- ТЗНК — від 150 балів.
Також вперше цьогоріч майбутні аспіранти складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень. Цей іспит з проєкту Порядку прийому на навчання відомий під назвою ЄФВВ з філософії науки. Прохідні бали поки не відомі.