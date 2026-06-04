В Україні значно зросла кількість охочих вступати в аспірантуру

Цьогоріч в Україні вступати до вишів на аспірантуру має намір понад 20 тисяч осіб. Це на чверть більше ніж торік.

Такі підсумки реєстрації на вступні іспити. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Скільки осіб зареєструвалися на іспити?

Скласти єдиний вступний іспит мають намір 19 676 майбутніх вступників. Єдине вступне випробування з методології наукових досліджень – 20 459 осіб.

2026 року для вступу в аспірантуру також можна подати результати ЄВІ за 2024, 2025 або 2026 рік. Тож кількість зареєстрованих на ЄВІ не збігається з зареєстрованими для складання ЄВВ.

Торік кількість охочих складати вступні іспити в аспірантуру становила 15 тисяч осіб.

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Що відомо про вступ в аспірантуру?

Для вступників до аспірантури завершився перший етап вступної кампанії – реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ), єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному випробуванні з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Зареєстрованих учасників вже почали розподіляти між пунктами тестування.

До 19 червня зареєстровані отримають у своєму кабінеті учасника вступних випробувань запрошення на іспити. У ньому буде зазначено дату, час і місце проведення екзаменів у межах основних сесій.

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Коли тривав основний період реєстрації?