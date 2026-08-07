Без них на аспірантуру не вступиш: перелік документів, необхідних у 2026 році

Підготовка документів – один із перших кроків на шляху до вступу в аспірантуру. Хоча перелік визначений Порядком прийому, окремі заклади вищої освіти можуть встановлювати додаткові вимоги.

Розповідаємо, які документи потрібно підготувати у 2026 році, з посиланням на Osvita.UA.

Аспірантура 2026 – які документи потрібні для вступу?

Вступ до аспірантури передбачає не лише успішне складання ЄВІ, ЄВВ та вступного іспиту зі спеціальності, а й подання повного пакета документів. Загальні вимоги визначені Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, однак остаточний перелік документів затверджує кожен заклад вищої освіти у своїх Правилах прийому.

Які документи необхідно підготувати в першу чергу? У більшості університетів вступники подають:

заяву на вступ;

документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

диплом магістра або спеціаліста з додатком;

результати ЄВІ та ЄВВ, які є чинними для вступної кампанії 2026 року;

військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних і призовників);

фотокартки (якщо це передбачено правилами прийому університету).

Залежно від закладу освіти можуть також вимагатися:

дослідницька пропозиція;

список наукових публікацій або копії наукових праць (за наявності);

мотиваційний лист;

інші документи, визначені Правилами прийому.

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Який алгоритм дій вступника?

Спочатку ознайомтеся з Правилами прийому обраного університету та перевірте перелік документів.

Далі підготуйте всі необхідні документи й переконайтеся, що результати ЄВІ та ЄВВ є чинними для вступної кампанії 2026 року.

У визначені строки, а цього року це з 7 серпня, подайте заяву на вступ та зареєструйтеся для проходження вступного іспиту зі спеціальності.

Після складання всіх вступних випробувань стежте за рейтинговими списками, виконайте вимоги до зарахування та подайте оригінали документів (якщо цього вимагатиме університет).