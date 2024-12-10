Вступ до коледжу у 2025 році: найважливіше, що має знати абітурієнт

Міністерство освіти оприлюднило проєкт Порядку прийому до закладів фахової передвищої освіти у 2025 році. На що слід звернути увагу майбутньому студенту-бакалавру?

Проєкт Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти від МОН, який регулює вступ до коледжів для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра у 2025 році, визначив терміни та умови вступу пише 24 Канал, посилаючись на "ОСВІТА.UA".

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Коли розпочнеться вступна кампанія у 2025 році

Для вступників після 9 класів – 25 червня.

Для вступників після 11 класів – 1 липня.

Вступна кампанія розпочинається з реєстрації особистих кабінетів абітурієнтів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Важливо! Для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі усі заклади освіти будуть створювати консультаційні центри приймальної комісії.

Прийом заяв на базі Базової середньої освіти (9 клас) розпочнеться 1 липня та завершиться 14 липня, творчі конкурси та співбесіди пройдуть 15 – 23 липня.

Рейтингові списки стануть відомі вже 23 – 25 липня.

Прийом заяв на базі Повної загальної середньої освіти (11 клас) розпочнеться 5 липня і триватиме до 22 липня для вступників, що проходитимуть співбесіди або творчі конкурси, та до 2 серпня для вступників, які подаватимуть результати НМТ. Творчі конкурси та співбесіди пройдуть з 23 липня по 1 серпня.

Рейтингові списки стануть відомі 5 – 7 серпня.

Чи будуть вступні іспити у коледж

Вступники після 9 і 11 класу будуть брати участь в конкурсному відборі на бюджет і на контракт за результатами співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

У випадку вступу на мистецькі та спортивні спеціальності вступ відбуватиметься на основі результатів творчого конкурсу та розгляду мотиваційного листа.

Вступникам після 9 класу – співбесіда + мотиваційний лист або творчий конкурс для творчих спеціальностей + мотиваційний лист.

– співбесіда + мотиваційний лист або творчий конкурс для творчих спеціальностей + мотиваційний лист. Вступникам після 11 класу – співбесіда + мотиваційний лист або творчий конкурс для творчих спеціальностей + мотиваційний лист або НМТ 2022 – 2025 + мотиваційний лист.

НМТ для вступників до коледжу не є обов’язковим.

Якщо вступник подає результати НМТ, то конкурсний бал вираховується як середній бал з усіх предметів НМТ з підвищенням на 25 %, але не вище 200 балів.

Співбесіди для вступників на основі 11 класів проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання, які складаються на основі шкільних програм.

Творчий конкурс або конкурс фізичних здібностей потрібно скласти для вступу на спеціальності:

А4 "Середня освіта" за предметними спеціальностями "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво" і "Фізична культура";

А7 "Фізична культура і спорт";

В1 "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво";

В2 "Дизайн";

В3 "Декоративне мистецтво та ремесла";

В4 "Образотворче мистецтво та реставрація";

В5 "Музичне мистецтво";

В6 "Перформативні мистецтва";

G19 "Будівництво та цивільна інженерія";

І1 "Стоматологія".

Важливо! Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

Яка оплата навчання враховується

У 2025 році на навчання у коледжі можна вступити за кошти:

державного та регіонального бюджетів;

фізичних або юридичних осіб, тобто на контракт;

ваучерів на навчання від Державної служби зайнятості.

Чи буде додатковий набір у коледжі

Заклади освіти мають право організувати додатковий набір студентів на контрактну форму навчання у дві сесії прийому заяв. Тривалість кожної сесії реєстрації заяв становить від 3 до 30 днів.

Для творчих конкурсів закладами освіти визначаються строки. Додаткове зарахування має бути проведене не пізніше 20 жовтня.