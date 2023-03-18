Вступ на бюджет: які мінімальні бали треба набрати на НМТ-2023 на різні спеціальності

У 2023 році запровадили новий формат порогу "склав – не склав". Щоб вступити до вишу, випускники мають отримати щонайменше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета на НМТ. Які мінімальні бали треба набрати – читайте нижче.

Відповідно до Порядку прийому абітурієнтів на навчання, мінімальний конкурсний бал для допуску до конкурсного відбору буде визначати заклад освіти. Проте є вагові коефіцієнти для вступу на деякі спеціальності, повідомляє 24 Канал.

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Конкурсний бал для вступу буде розраховуватись шляхом переведення тестових балів, отриманих за кожен предметний тест НМТ-2023, у рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

Мінімальні бали для вступу на бюджет

Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів МОН встановило вагові коефіцієнти.

Так, для медичних спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" у галузі знань "Охорона здоров’я" конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

Водночас конкурсний бал для вступу на бюджет не може бути менше ніж 140 балів для таких спеціальностей:

"Право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Міжнародне право",

"Міжнародні економічні відносини",

"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії",

"Фармація, промислова фармація".

Для вступу на бюджет на будь-яку іншу спеціальність конкурсний бал має бути не менший ніж 130, а для контракту – не менший ніж 120 балів.

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Додамо, що прохідні бали з усіх предметів цього року підвищили, у 2022 році вони були трохи нижчими. Так, у 2023 учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:

з української мови – 5 тестових балів з 45 можливих;

з математики – 4 бали з 32 можливих;

з історії України – 6 тестових балів з 54 можливих;

з біології – 5 балів з 46 можливих;

з фізики – 4 тестові бали з 32 можливих;

з хімії – 4 бали з 40 можливих;

з іноземної мови – 4 з 32 можливих.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy , де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

До слова, цьогоріч абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, але з них не більше п'яти – на бюджет. Також у 2023 році не враховуватимуть бали атестата та сільський коефіцієнт. Але важливими будуть регіональний і галузевий коефіцієнти для вступників, які подають документи не в університети Києва.

Нагадаємо, що Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Їхньою особливістю є те, що абітурієнтів можуть зарахувати на навчання за контрактом без результатів іспитів, зокрема НМТ.