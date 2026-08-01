Що змінилося для вступу на аспірантуру 2026: які нововведення чекають на вступників

Плануєте вступати до аспірантури? Тоді зверніть увагу: у 2026 році вступна кампанія має кілька важливих нововведень.

Щороку правила вступу до аспірантури оновлюються, і 2026-й не став винятком. Цього разу зміни торкнулися як системи вступних випробувань, так і процедури подання документів. Розбираємося, які нововведення запровадило Міністерство освіти і науки та що вони означають для вступників.

Що змінилося для вступу до аспірантури у 2026 році?

У 2026 році вступ до аспірантури відбувається за оновленими правилами. Частина нововведень стосується вступних випробувань, інші – процедури подання документів і конкурсного відбору. Розповідаємо, на що варто звернути увагу майбутнім аспірантам.

1.ЄВВ став обов'язковим

Однією з головних змін стало запровадження Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Якщо раніше для вступу необхідно було складати лише ЄВІ, то тепер більшість вступників повинні успішно пройти два загальнодержавні випробування:

ЄВІ (єдиний вступний іспит), який складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови;

(єдиний вступний іспит), який складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови; ЄВВ – тест із методології наукових досліджень.

2. Встановлено мінімальний конкурсний поріг

Для участі в конкурсному відборі недостатньо лише скласти ЄВІ. У 2026 році встановлено єдиний мінімальний поріг: сумарний результат за дві складові ЄВІ (ТЗНК та іноземна мова) має становити не менше 300 балів. Лише після цього вступник може брати участь у конкурсному відборі.

3. Можна використати результати ЄВІ попередніх років

Ще одна важлива зміна – вступники можуть подавати результати ЄВІ 2024 або 2025 року. Це означає, що складати ЄВІ повторно потрібно не всім. Водночас ЄВВ складається за правилами вступної кампанії 2026 року.

4. Усі заяви подаються через електронний кабінет

У 2026 році заяви на вступ до аспірантури подаються в електронній формі через кабінет вступника в ЄДЕБО. Паперові заяви допускаються лише у виняткових випадках, визначених Порядком прийому.

5. Вступні іспити в університеті ніхто не скасовував

Окрім ЄВІ та ЄВВ, заклади вищої освіти проводять власні вступні випробування. Це може бути:

іспит зі спеціальності;

співбесіда;

презентація дослідницької пропозиції (Research Proposal) або інші форми оцінювання, передбачені правилами прийому конкретного університету.

Тому перед поданням документів обов'язково ознайомтеся з правилами прийому обраного закладу освіти.

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На що ще варто звернути увагу вступнику?

Важливо не пропустити основні дати вступу до аспірантури у 2026 році:

23 квітня – 14 травня – реєстрація на ЄВІ та ЄВВ;

– реєстрація на ЄВІ та ЄВВ; 26 – 28 травня – додатковий період реєстрації;

– додатковий період реєстрації; 14 – 29 липня – основна сесія ЄВІ та ЄВВ;

– основна сесія ЄВІ та ЄВВ; до 7 серпня – оголошення результатів;

– оголошення результатів; з 1 липня – відкриття електронних кабінетів вступників;

– відкриття електронних кабінетів вступників; у липні–серпні – реєстрація на вступні випробування в університетах, а в серпні – подання заяв і конкурсний відбір відповідно до календаря МОН та правил конкретного закладу освіти.

Кожен університет самостійно визначає:

перелік документів;

формат вступного іспиту зі спеціальності;

вимоги до дослідницької пропозиції;

критерії оцінювання;

строки прийому документів у межах, визначених Порядком прийому.

Тому навіть після успішного складання ЄВІ та ЄВВ необхідно уважно ознайомитися з правилами прийому саме того закладу, до якого ви плануєте вступати.

Вступна кампанія до аспірантури у 2026 році стала більш стандартизованою. Найважливіші зміни – обов'язкове складання ЄВВ, мінімальний конкурсний поріг за результатами ЄВІ, можливість використати результати ЄВІ попередніх років і повний перехід на електронне подання заяв. Якщо ви плануєте здобувати ступінь доктора філософії (PhD), варто заздалегідь ознайомитися не лише з Порядком прийому МОН, а й із правилами вступу обраного університету.