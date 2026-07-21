У фахових коледжах стартували співбесіди та творчі конкурси
21 липня у фахових коледжах України розпочалися вступні випробування. Триватимуть до 7 серпня.
Мовиться про співбесіди та творчі конкурси. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що відомо про вступні випробування
На співбесідах оцінюватимуть знання вступника з одного або двох предметів (дисциплін).
Оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для навчання у фаховому коледжі, передбачили для вступників на такі спеціальності:
- А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:
Мистецтво. Образотворче мистецтво;
Мистецтво. Музичне мистецтво;
Фізична культура
- A7 Фізична культура і спорт
- B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
- B2 Дизайн
- B3 Декоративне мистецтво та ремесла
- B4 Образотворче мистецтво та реставрація
- B5 Музичне мистецтво
- B6 Перформативні мистецтва
- І1 Стоматологія
Програми співбесід та творчих конкурсів оприлюднили на офіційних сайтах закладів освіти. Також у програмах вступники зможуть ознайомитися з критеріями оцінювання їхньої підготовленості.
Які головні дати співбесід і творчих конкурсів
Співбесіди та творчі конкурси проводитимуть у межах таких дат:
- 21 – 28 липня – для вступників на основі 9 класів (БСО);
- 27 липня – 7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).
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