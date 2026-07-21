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Освіта Освіта в Україні У фахових коледжах стартували співбесіди та творчі конкурси
21 липня, 15:57
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У фахових коледжах стартували співбесіди та творчі конкурси

Марія Волошин

21 липня у фахових коледжах України розпочалися вступні випробування. Триватимуть до 7 серпня.

Мовиться про співбесіди та творчі конкурси. Про це інформує Міністерство освіти і науки України

Що відомо про вступні випробування 

На співбесідах оцінюватимуть знання вступника з одного або двох предметів (дисциплін).

Оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для навчання у фаховому коледжі, передбачили для вступників на такі спеціальності:

  • А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:
    Мистецтво. Образотворче мистецтво;
    Мистецтво. Музичне мистецтво;
    Фізична культура
  • A7 Фізична культура і спорт
  • B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво
  • B2 Дизайн
  • B3 Декоративне мистецтво та ремесла
  • B4 Образотворче мистецтво та реставрація
  • B5 Музичне мистецтво
  • B6 Перформативні мистецтва
  • І1 Стоматологія

Програми співбесід та творчих конкурсів оприлюднили на офіційних сайтах закладів освіти. Також у програмах вступники зможуть ознайомитися з критеріями оцінювання їхньої підготовленості. 

Які головні дати співбесід і творчих конкурсів

Співбесіди та творчі конкурси проводитимуть у межах таких дат: 

  • 21 – 28 липня – для вступників на основі 9 класів (БСО);
  • 27 липня – 7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Раніше ми розповідали, що українці можуть безоплатно пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

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