У фахових коледжах стартували співбесіди та творчі конкурси

21 липня у фахових коледжах України розпочалися вступні випробування. Триватимуть до 7 серпня.

Мовиться про співбесіди та творчі конкурси. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що відомо про вступні випробування

На співбесідах оцінюватимуть знання вступника з одного або двох предметів (дисциплін).

Оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для навчання у фаховому коледжі, передбачили для вступників на такі спеціальності:

А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:

Мистецтво. Образотворче мистецтво;

Мистецтво. Музичне мистецтво;

Фізична культура

Мистецтво. Образотворче мистецтво; Мистецтво. Музичне мистецтво; Фізична культура A7 Фізична культура і спорт

B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво

B2 Дизайн

B3 Декоративне мистецтво та ремесла

B4 Образотворче мистецтво та реставрація

B5 Музичне мистецтво

B6 Перформативні мистецтва

І1 Стоматологія

Програми співбесід та творчих конкурсів оприлюднили на офіційних сайтах закладів освіти. Також у програмах вступники зможуть ознайомитися з критеріями оцінювання їхньої підготовленості.

Які головні дати співбесід і творчих конкурсів

Співбесіди та творчі конкурси проводитимуть у межах таких дат:

21 – 28 липня – для вступників на основі 9 класів (БСО);

27 липня – 7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).

Раніше ми розповідали, що українці можуть безоплатно пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію.