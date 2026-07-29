Коли оприлюднять рейтингові списки вступників до фахових коледжів

В Україні триває вступна кампанія до фахових коледжів. З 29 липня стартує оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. У відомстві також нагадали важливі дати кампанії.

Які дати мають знати вступники

Детальні дати для абітурієнтів:

якщо ви вступали на основі 9 класів – дізнавайтеся про зарахування протягом 29 – 31 липня.

якщо ви вступали на основі 11 класів або інших раніше здобутих освітніх рівнів – списки будуть оприлюднені з 8 до 17 серпня.

Рішення про надання рекомендації до зарахування відображається у ЄДЕБО.

Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення. Також вони можуть ознайомитися зі списком у конкретному коледжі, куди вступають.

Як підтвердити вибір місця

Якщо вступник отримав повідомлення в електронному кабінеті про рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, наступний крок – підтвердження вибору одного місця навчання.

Це можна зробити в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв'язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Потрібно виконати вимоги до зарахування у такі терміни:

для вступників на основі БСО (9 клас) – до 12:00 4 серпня;

для вступників на основі ПЗСО (11 клас), диплома КР тощо – до 18:00 14 серпня.

Якщо не підтвердити вибір до вказаних дат, вступника не зможуть зарахувати за відповідною конкурсною пропозицією.

Що відомо про зарахування до коледжу

Зарахування вступників на основі 9 класів відбудеться:

за державним або регіональним замовленням – 7 серпня (не пізніше ніж 18:00);

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 11 серпня; додатковий набір – не пізніше ніж 15 жовтня;

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, проводять не пізніше за 17 серпня.

Для вступників на основі 11 класів, а також або раніше здобутих рівнів (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (молодший спеціаліст), бакалавр, магістр (спеціаліст), зарахування відбудеться:

за державним або регіональним замовленням – 19 серпня (не пізніше ніж 18:00);

за кошти фізичних або юридичних осіб – 30 серпня (не пізніше ніж 12:00); додатковий набір – не пізніше за 15 жовтня.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення – не пізніше за 30 серпня.

Після оновлення списків вступники, з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку, можуть отримати рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, якщо такі місця звільнилися.

Якщо ви вступаєте на основі 9 класів:

оновлення списків – 4 серпня (не пізніше за 20:00).

підтвердити місце після оновлення списків потрібно до 18:00 6 серпня.

Якщо ви вступаєте на основі 11 класів:

оновлення списків – 17 серпня (не пізніше за 12:00).

підтвердити місце після оновлення списків потрібно до 18:00 18 серпня.

Раніше ми інформували, що оприлюднили перші рейтингові списки вступників до коледжів.