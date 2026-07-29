Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. В ведомстве также напомнили о важных датах кампании.

Какие даты должны знать абитуриенты

Подробные даты для абитуриентов:

если вы поступали на основе 9 классов – узнавайте о зачислении в период с 29 по 31 июля.

если вы поступали на основе 11 классов или других ранее полученных уровней образования – списки будут обнародованы с 8 по 17 августа.

Решение о предоставлении рекомендации к зачислению отображается в ЕДЕБО.

Абитуриентам, которых рекомендовали к зачислению, отправляют уведомление. Также они могут ознакомиться со списком в конкретном колледже, куда поступают.

Как подтвердить выбор места

Если абитуриент получил уведомление в электронном кабинете о рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа, следующий шаг – подтверждение выбора одного места обучения.

Это можно сделать в электронном кабинете или лично в учебном заведении либо с помощью средств электронной связи с проставлением квалифицированной электронной подписи.

Необходимо выполнить требования к зачислению в следующие сроки:

для абитуриентов на основе БСО (9 класс) – до 12:00 4 августа;

для абитуриентов на основе ПЗСО (11 класс), диплома КР и т. п. – до 18:00 14 августа.

Если не подтвердить выбор до указанных дат, абитуриента не смогут зачислить по соответствующему конкурсному предложению.

Что известно о зачислении в колледж

Зачисление абитуриентов на основе 9 классов состоится:

по государственному или региональному заказу – 7 августа (не позднее 18:00);

за счет средств физических или юридических лиц – не позднее 11 августа; дополнительный набор – не позднее 15 октября;

Перевод на вакантные места государственного или регионального заказа лиц, зачисленных на обучение за счет средств физических или юридических лиц, проводится не позднее 17 августа.

Для абитуриентов, поступающих на основе 11 классов, а также на основе ранее полученных уровней образования (квалифицированный рабочий, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр (младший специалист), бакалавр, магистр (специалист), зачисление состоится:

по государственному или региональному заказу – 19 августа (не позднее 18:00);

за счет средств физических или юридических лиц – 30 августа (не позднее 12:00); дополнительный набор – не позднее 15 октября.

Перевод на вакантные места государственного или регионального заказа – не позднее 30 августа.

После обновления списков абитуриенты, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут получить рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа, если такие места освободились.

Если вы поступаете на основе 9 классов:

обновление списков – 4 августа (не позднее 20:00).

подтвердить место после обновления списков нужно до 18:00 6 августа.

Если вы поступаете на основе 11 классов:

обновление списков – 17 августа (не позднее 12:00).

подтвердить место после обновления списков нужно до 18:00 18 августа.

Ранее мы сообщали, что обнародовали первые рейтинговые списки абитуриентов в колледжи.