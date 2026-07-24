Оприлюднили перші рейтингові списки вступників до коледжів

В Україні оприлюднили перші рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх коледжах України. Вони доступні в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA".

Тут інформують про перебіг вступної кампанії. Про це повідомляє Osvita.ua.

Скільки заяв подали вступники

Наразі вступники до коледжів подали понад 310 тисяч заяв за основними та небюджетними конкурсними пропозиціями.

Списки вступників до коледжів з конкурсним балом (за наявності) публікують за кожною спеціальністю та оновлюють щодобово.

Дані про конкурсний бал оновлюють поступово після складання вступниками творчих конкурсів і співбесід у коледжах.

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують статуси заяв, наявність пільг – все, що потрібно для повного інформування про перебіг вступної кампанії.

Чи можна ще подати заяву на вступ

Вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у коледжах та знайти спеціальності за певними параметрами.

Подання заяв до коледжів після 9 класу завершено, триває складання вступних іспитів, які завершаться 28 липня.

Подання заяв до коледжів після 11 класу або профтеху здійснюється через е-кабінети, але терміни подання залежать від того, на якій підставі вступає абітурієнт.

Зокрема, приймання заяв на бюджет та контракт для вступу за співбесідами і творчими конкурсами триватиме до 18:00 27 липня.

Для вступу за сертифікатами НМТ/ЗНО заяви прийматимуть до 18:00 2 серпня.