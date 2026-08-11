11 серпня, 18:02
Оновлено - 18:12, 11 серпня
Основний період вступу до коледжів на базі 9 класів завершився
У коледжах нашої держави завершився основний період вступної кампанії для дев'ятикласників. Абітурієнтів, які вступали на базі 9 класів на контракт, зарахували на навчання.
Про це інформує Osvita.ua. Але ще буде процес переведення на бюджет.
Що відомо про вступ до коледжів
Тепер до 17 серпня в коледжах відбуватиметься переведення на бюджет зарахованих на контракт студентів, які мають право на таке переведення.
Охочі вступити на контракт поза межами основного періоду вступу зможуть стати студентами коледжів до 15 жовтня. Але за умови, що заклад фахової передвищої освіти проводитиме додаткові набори вступників.
Цікаво 24 Канал розповідав, на яких спеціальностях буде більше державних місць у коледжах.
Коледжі оприлюднили списки рекомендованих на бюджет
- Вступники після 11 класу та профтехів, які прагнуть здобувати ступінь "фахового молодшого бакалавра", днями отримали рекомендації на бюджет. Відповідні рейтингові списки оприлюднені на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.
- Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, сформовані на основі конкурсного бала.
- Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 14 серпня.
- Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 18:00 19 серпня.
- Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 12:00 30 серпня. Додатковий набір – не пізніше ніж 15 жовтня.
- Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 30 серпня.