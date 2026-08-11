Основний період вступу до коледжів на базі 9 класів завершився

У коледжах нашої держави завершився основний період вступної кампанії для дев'ятикласників. Абітурієнтів, які вступали на базі 9 класів на контракт, зарахували на навчання.

Про це інформує Osvita.ua. Але ще буде процес переведення на бюджет.

Що відомо про вступ до коледжів

Тепер до 17 серпня в коледжах відбуватиметься переведення на бюджет зарахованих на контракт студентів, які мають право на таке переведення.

Охочі вступити на контракт поза межами основного періоду вступу зможуть стати студентами коледжів до 15 жовтня. Але за умови, що заклад фахової передвищої освіти проводитиме додаткові набори вступників.

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