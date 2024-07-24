В Україні розпочались іспити в коледжах для вступників після 11 класу

В Україні розпочалися індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників у коледжі після 11 класу та профтехів. У них мають взяти участь абітурієнти, які вступають без результатів НМТ/ЗНО й подали заяви про вступ в електронному кабінеті.

Вступні випробування у коледжах триватимуть з 23 липня по 1 серпня включно. Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс відбуватимуться у межах одного етапу.

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Розпочались іспити в коледжах для вступників після 11 класу

За результатами цих вступних випробувань виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігатимуть не менш ніж один рік. Потім знищать, про що складуть акт.

Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше ніж 12:00 7 серпня сформують списки рекомендованих до зарахування на бюджет.

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Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 12:00 12 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбувається не пізніше ніж 12:00 14 серпня.