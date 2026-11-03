Ці спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників, зарахованих до коледжів

До коледжів нашої держави у межах цьогорічної вступної кампанії зарахували понад 172 тисячі осіб. Це майже на третину більше, ніж 2025 року.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Серед зарахованих на бюджетні місця найбільше обрали медсестринство — майже 7,5 тисячі студентів і студенток.

Які спеціальності найпопулярніші цьогоріч

Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих студентів до коледжів у 2026 році такі:

D3 Менеджмент — 23 452;

G3 Електрична інженерія — 16 677;

D1 Облік і оподаткування — 16 456;

D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 16 109;

I5 Медсестринство — 16 090;

J8 Автомобільний транспорт — 15 635;

G19 Будівництво та цивільна інженерія — 13 213;

G11 Машинобудування — 12 712;

F7 Комп'ютерна інженерія — 12 453;

F2 Інженерія програмного забезпечення — 11 294.

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Який фах найчастіше обирали зараховані на бюджет

Найпопулярніші спеціальності серед студентів, зарахованих на навчання за кошти державного та регіонального бюджету:

І5 Медсестринство — 7 469;

G19 Будівництво та цивільна інженерія — 4 085;

G3 Електрична інженерія — 3 847;

J8 Автомобільний транспорт — 3 374;

G13 Харчові технології — 3 201;

G11 Машинобудування — 2 751;

H7 Агроінженерія — 2 674;

F7 Комп’ютерна інженерія — 2 388;

F2 Інженерія програмного забезпечення — 2 304;

D1 Облік і оподаткування — 2 015.

Раніше ми інформували, що уряд схвалив новий стандарт професійної освіти.