Эти специальности стали самыми популярными среди абитуриентов, зачисленных в колледжи

Поступление в колледж в 2026 году / Magnific
В рамках вступительной кампании этого года в колледжи нашей страны зачислили более 172 тысяч человек. Это почти на треть больше, чем в 2025 году.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Среди зачисленных на бюджетные места наибольшую популярность приобрела специальность "медсестринство" – почти 7,5 тысячи студентов и студенток.
Какие специальности самые популярные в этом году
Самые популярные специальности по количеству зачисленных студентов в колледжи в 2026 году такие:
D3 Менеджмент – 23 452;
G3 Электротехника – 16 677;
D1 Учет и налогообложение – 16 456;
D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 16 109;
I5 Медсестринство – 16 090;
J8 Автомобильный транспорт – 15 635;
G19 Строительство и гражданское инженерное дело – 13 213;
G11 Машиностроение – 12 712;
F7 Компьютерная инженерия – 12 453;
F2 Инженерия программного обеспечения – 11 294.
Какую специальность чаще всего выбирали зачисленные на бюджет
Самые популярные специальности среди студентов, зачисленных на обучение за счет средств государственного и регионального бюджета:
I5 Медсестринство – 7 469;
G19 Строительство и гражданское инженерное дело – 4 085;
G3 Электротехника – 3 847;
J8 Автомобильный транспорт – 3 374;
G13 Пищевые технологии – 3 201;
G11 Машиностроение – 2 751;
H7 Агроинженерия – 2 674;
F7 Компьютерная инженерия – 2 388;
F2 Инженерия программного обеспечения – 2 304;
D1 Учет и налогообложение – 2 015.
Ранее мы сообщали, что правительство одобрило новый стандарт профессионального образования.
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