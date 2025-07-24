Стартували вступні іспити в коледжах для випускників 11 класу
- Вступні іспити в коледжах для випускників 11 класу в Україні триватимуть з 24 липня до 6 серпня.
- Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс проводять у межах одного етапу.
Триває вступна кампанія 2025 року в Україні. Вже, зокрема, стартували індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників у коледжі після 11 класу та профтехів.
Їх повинні пройти абітурієнти, які вступають без результатів НМТ і подали заяви про вступ в електронному кабінеті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Що мають знати вступники до коледжів?
Вступні випробування у коледжах триватимуть з 24 липня до 6 серпня включно.
Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс проводять у межах одного етапу.
За результатами вступних випробувань виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").
Матеріали вступних випробувань, включно з відеозаписами співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше ніж один рік.
Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не раніше ніж 7 серпня і не пізніше ніж 12:00 9 серпня будуть сформовані списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет.
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12:00 13 серпня.
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбудеться не пізніше ніж 18:00 16 серпня.
- Раніше ми розповідали, що оприлюднили перші рейтингові списки вступників у коледжі.