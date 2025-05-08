Дедалі більше випускників шкіл обирають професійну освіту, – Лісовий

В Україні зростає кількість випускників шкіл, які обирають для продовження навчання професійну освіту. Модернізація середовища, в якому навчаються діти, – це один із чинників, який зіграв на користь галузі.

Таку заяву зробив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в етері телемарафону. Про це інформує 24 Канал.

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Чому випускники обирають професійну освіту

Посадовець зазначив, що популяризація професійної освіти не минула даремно.

Ми бачимо сьогодні, що рік комунікації про модернізацію профтехосвіти, де ми підсвічуємо і показуємо те середовище, яке ми створюємо сьогодні в закладах професійної освіти, дає свій результат. У нас є зростання вибору випускниками шкіл на користь професійної освіти,

– заявив міністр.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Зауважимо, що з березня 2023 року міністр освіти Лісовий заявив, що одним із пріоритетів у його роботі буде розвиток професійно-технічної освіти. При цьому висловив намір: 50% молоді направити у професійну освіту.

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