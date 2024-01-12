Не так давно Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку прийому до коледжів у 2024 році. Документ ще перебуває на стадії обговорення, однак основні моменти вступної кампанії цьогорічні абітурієнти можуть вже запам'ятовувати.

Зазначимо, що окремі норми документа МОН може ще змінити. Все ж, що в основному очікує на вступників до коледжів цьогоріч, читайте далі.

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Що варто знати про вступ до коледжів – 2024

Вступити у коледжі в Україні у 2024 році можуть випускники 9 та 11 класів. Також стати студентом можна на основі інших освітніх ступенів для здобуття освіти за іншою спеціальністю.

Після 9 класу можна вступити на денну (дуальну) форму навчання одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування.

Вступники після 11 класу вступають на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою тільки зі скороченим строком навчання.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймають вступників на основі молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або особи, які після 11 класу вже здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Не можна при цьому здобувати освіту одночасно за двома чи більше освітньо-професійними програмами денної та/або дуальної форми. Також не можна навчатися на двох спеціальностях одночасно за кошти державного або місцевого бюджету, крім окремих випадків.

Вступ до коледжів у 2024 році відбудеться за результатами співбесіди або творчого конкурсу, а також розгляду мотиваційних листів.

Вступники можуть подати загалом до 15 заяв: 5 – на бюджет; 10 – на контракт.

Як реєструвати електронні кабінети та подавати заяви

Реєстрація заяв вступників здійснюється через особисті електронні кабінети вступників, крім випадків, коли вступник не може зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі.

Для подання заяв в електронній формі вступник має зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Документ про попередню освіту треба внести до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу.

Заяву в електронній формі треба реєструвати, заповнивши електронну форму онлайн. Її розглядатиме приймальна комісія коледжу.

Коледжі також створять консультаційні центри приймальної комісії, куди вступники зможуть звернутися по допомогу та роз'ясненням.

Як відбуватиметься конкурсний відбір

Вступники після 9 і 11 класу братимуть участь в конкурсному відборі на бюджет за результатами співбесіди, на контракт – за результатами розгляду мотиваційних листів. Вступ на мистецькі та спортивні спеціальності відбуватиметься на основі творчого конкурсу.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023 або 2024 років. У такому разі конкурсний бал вступника визначать як середній бал з двох предметів ЗНО (на вибір вступника) з підвищенням на 25%, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів НМТ з підвищенням на 25%, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, зарахують оцінку 200 балів.

Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала, відповідно до якого вступника допускають до участі у конкурсному відборі.

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Які терміни вступної кампанії для вступників після 9 класу

Для вступників після 9 класу реєстрація особистих електронних кабінетів і завантаження необхідних документів розпочинається 24 червня та завершується 31 жовтня.

Прийом заяв та документів стартує 1 липня і закінчується о 18:00 годині 13 липня.

Творчі конкурси та співбесіди триватимуть з 14 липня до 22 липня.

Рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формують на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів. Їх оприлюднюють не раніше 14:00 години 22 липня та не пізніше 12:00 години 24 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 12:00 години 27 липня.

Після виконання вступниками вимог до зарахування списки вступників, рекомендованих до зарахування, оновлюють. Вступникам, з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку, можуть надати рекомендації до зарахування на бюджет, якщо такі місця з'явилися, не пізніше 18:00 години 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування після оновлення списків, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 години 29 липня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше 18:00 години 31 липня, на контракт – не пізніше ніж 3 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше ніж 8 серпня.

Які терміни вступної кампанії для вступників після 11 класу

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів стартує 1 липня.

Документ про попередню освіту треба внести до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник має право внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, які розміщені у Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

Реєстрація заяв та документів на вступ розпочинається 5 липня та закінчується:

о 18:00 годині 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу;

о 18:00 годині 02 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів НМТ або ЗНО.

Творчі конкурси та співбесіди проводяться з 23 липня до 1 серпня включно.

Рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формують та оприлюднюють не пізніше 12:00 години 7 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 години 12 серпня.

Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше 12:00 години 14 серпня, на контракт – не пізніше 12:00 години 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт, відбувається не пізніше 26 серпня.

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Коли буде додатковий набір

Коледжі також мають право організувати додатковий набір студентів на контрактну форму навчання (не більше двох чергових сесій прийому заяв).

Тривалість кожної сесії реєстрації заяв становитиме не менше трьох та не більше тридцяти календарних днів.

Творчі конкурси під час додаткового набору заклад освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

Додаткове зарахування має бути проведене не пізніше 31 жовтня.