Як вступити на контракт у виш у 2024 році

У 2024 році вступ на контракт у виші України відбуватиметься на основі результатів національного мультипредметного тесту. А також – творчого конкурсу на визначених спеціальностях.

Абітурієнти також повинні добре ознайомитися із особливостями цьогорічної вступної кампанії. Ці знання їм будуть корисні вже у липні.

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Які особливості подання заяв

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням";

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступників попереджають про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. Відповідно в заявах мають зазначити:

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Що треба знати про конкурсний бал

Конкурсний бал для вступу на контракт на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра визначають виші самостійно.

Але він не може бути меншим ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", спеціальностей "Фармація, промислова фармація", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" галузі знань "Охорона здоров'я".

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Які строки вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт здійснюється з 3 липня до 18:00 25 липня 2024 року.

Співбесіди та творчі конкурси для таких абітурієнтів триватимуть до 31 липня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції здійснюють не раніше 9 серпня.

Зарахування вступників-контрактників відбувається не пізніше ніж 30 серпня.

Як перевестися на бюджет

Вступники, зараховані на контракт, за певних умов можуть бути переведені на вільні бюджетні місця.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 17 серпня.