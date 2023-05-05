У МОН зробили важливу заяву щодо іспитів в магістратуру

У 2023 році вступні іспити у магістратуру проводитимуть у 36 містах України. До переліку увійшли обласні центри та міста обласного підпорядкування.

Також єдиний вступний іспит можна буде скласти за кордоном у 9 європейських країнах. А єдине фахове вступне випробування – у шести.

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Де складати іспити для вступу в магістратуру

Як відомо, у 2023 році студенти для вступу у магістратуру мають скласти єдиний вступний іспит.

Що важливо, для вступу на спеціальності галузей знань "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" вступники мають додатково скласти єдине фахове вступне випробування.

Реєстрація абітурієнтів для складання вступних іспитів до магістратури стартує 8 травня.

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Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступників в магістратуру відбудеться протягом червня-липня.

Брати участь у конкурсному відборі без результатів цих іспитів мають право лише абітурієнти, які вступають виключно на контракт на спеціальності, яким держава надає особливу підтримку.

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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році