Также единственный вступительный экзамен можно будет сдать за границей в 9 европейских странах. А единственное профессиональное вступительное испытание – в шести.
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Где сдавать экзамены для поступления в магистратуру
Как известно, в 2023 году студенты для поступления в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен.
Что важно, для поступления на специальности областей знаний "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" поступающие должны дополнительно составить единое профессиональное вступительное испытание.
Регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов в магистратуру стартует 8 мая.
Основная сессия единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания для поступающих в магистратуру состоится в течение июня-июля.
Участвовать в конкурсном отборе без результатов этих экзаменов имеют право только абитуриенты, вступающие исключительно в контракт на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.
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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году
- Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).
- Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).
- При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).