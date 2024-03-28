Вступникам у магістратуру треба завчасно отримати е-підпис

28 березня 2024, 20:54
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Джерело:

Osvita.ua

Частині вступників у магістратуру необхідно заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис. Мовиться про тих, хто планує на ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно.

Протягом 7 – 29 травня 2024 року приймальні комісії вишів проводитимуть реєстрацію вступників у магістратуру для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.

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Вступникам у магістратуру треба отримати е-підпис

Як і в минулі роки, реєстрація триватиме або за умови особистої присутності вступника, або дистанційно.

2024 року дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації.

Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Вступнику відмовлять у реєстрації для участі в ЄВІ / ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.

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Результатами ЄВІ яких років потрібні для вступу в магістратуру

  • У 2024 році вступники у магістратуру зможуть використати результати єдиного вступного іспиту не лише за цей рік.
  • Можна вступати і за результатами 2023 року.
  • Цього року всі вступники в магістратуру мають скласти єдиний вступний іспит.
  • Він складається з двох блоків: 
  • тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
  • тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
Автор: Марія Волошин