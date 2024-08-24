Вступники в магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет

Вступники, які подавали заяви для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6,7), сьогодні отримують рекомендації до зарахування на бюджет. Їх можна знайти в електронних кабінетах.

Так, вже 32 888 вступників за підсумками автоматичного розподілу місць пройшли на бюджет. Розподіл відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення.

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Понад 30 тисяч вступників пройшли на бюджет в магістратуру

Якщо вступник отримав рекомендацію на бюджет, напроти однієї з поданих заяв статус змінюється на "Рекомендовано до зарахування навчання за державним (регіональним) замовленням".

Далі важливо виконати такі дії до 18:00 26 серпня для зарахування:

Підтвердити вибір місця навчання. Це можна зробити, наклавши КЕП, зокрема Дія.Підпис, або завантажити сканкопію підписаної власноруч заяви (для деяких категорій вступників). Докладне відеороз'яснення – за покликанням.

Виконати вимоги до зарахування, що передбачені ЗВО.

Укласти із закладом договір про навчання.

В іншому разі рекомендацію на бюджет анулюють.

Уже після зарахування статус заяви зміниться на "Включено до наказу".

Зазначимо, що на бюджет надають тільки одну рекомендацію за однією заявою. Тобто, якщо статус однієї заяви змінився на "Рекомендовано", то в інших заявах він не зміниться. Вам потрібно або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт.

Нагадаємо, що з 28 серпня надаватимуть рекомендації на контракт. До 31 жовтня буде можливість закладам освіти проводити додатковий набір на контракт.