Загалом таких осіб може бути 140 тисяч. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу.
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Скільки абітурієнтів вже вступили на бюджет у виші
Винницький також нагадав, що цьогоріч з'явилася нова інновація – державні гранти. Так, цьогорічні вступники, які претендують на навчання на контракті, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку.
Для тих осіб, які мають достатньо високі бали, але не попадають на бюджетні місця, держава цього року запроваджує гранти, які покривають частину їхньої вартості навчання на контракті,
– зауважив Винницький.
Грант видаватимуть на суму здебільшого 15 – 20 тисяч. Він, зокрема, залежатиме від результатів НМТ.
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- Раніше ми інформували про те, які бали НМТ надають можливість отримати грант на навчання у виші.
- Так, щоб отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).
- Деталі за посиланням.
- До слова, 166 закладів вищої освіти вже зголосилися взяти участь у пілотному проєкті державних грантів.
- Мовиться як про державні, так і про приватні університети з різних регіонів України.