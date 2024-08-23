Загалом таких осіб може бути 140 тисяч. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу.

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Винницький також нагадав, що цьогоріч з'явилася нова інновація – державні гранти. Так, цьогорічні вступники, які претендують на навчання на контракті, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку.

Для тих осіб, які мають достатньо високі бали, але не попадають на бюджетні місця, держава цього року запроваджує гранти, які покривають частину їхньої вартості навчання на контракті,

– зауважив Винницький.

Грант видаватимуть на суму здебільшого 15 – 20 тисяч. Він, зокрема, залежатиме від результатів НМТ.

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