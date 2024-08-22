Вже 166 закладів вищої освіти підтвердили участь у пілотному проєкті державних грантів. Мовиться про державні та приватні заклади з різних регіонів України.

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Скільки вишів долучилися до грантової системи

Це інформація станом на 22 серпня 2024 року.

Перелік університетів постійно оновлюють та збільшують. Оновлення можна відстежувати на офіційному сайті Вступ – 2024 за покликанням.

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Нагадаємо, що цьогоріч вступники на контракт зможуть отримати державний грант. Це стосується тих, хто вступає на денну або дуальну форму навчання саме на контракт.