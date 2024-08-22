Уже 166 высших учебных заведений подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов. Речь идет о государственных и частных заведениях из разных регионов Украины.
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Сколько вузов присоединились к грантовой системе
Это информация по состоянию на 22 августа 2024 года.
Перечень университетов постоянно обновляют и увеличивают. Обновления можно отслеживать на официальном сайте Вступление – 2024 по по ссылке.
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Напомним, что в этом году поступающие на контракт смогут получить государственный грант. Это касается тех, кто поступает на дневную или дуальную форму обучения именно на контракт.
- Ранее мы информировали о том, какие баллы НМТ предоставляют возможность получить грант на обучение в вузе.
- Так, чтобы получить государственный грант, абитуриент должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
- Детали по ссылке.