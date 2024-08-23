Всего таких лиц может быть 140 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга.
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Сколько абитуриентов уже поступили на бюджет в вузы
Винницкий также напомнил, что в этом году появилась новая инновация – государственные гранты. Так, нынешние абитуриенты, которые претендуют на обучение на контракте, смогут получить дополнительную финансовую поддержку.
Для тех лиц, которые имеют достаточно высокие баллы, но не попадают на бюджетные места, государство в этом году вводит гранты, которые покрывают часть их стоимости обучения на контракте,
– отметил Винницкий.
Грант будут выдавать на сумму в основном 15 – 20 тысяч. Он, в частности, будет зависеть от результатов НМТ.
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- Ранее мы информировали о том, какие баллы НМТ предоставляют возможность получить грант на обучение в вузе.
- Так, чтобы получить государственный грант, абитуриент должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).
- Детали по ссылке.
- К слову, 166 высших учебных заведений уже согласились принять участие в пилотном проекте государственных грантов.
- Говорится как о государственных, так и о частных университетах из разных регионов Украины.