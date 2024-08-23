Всего таких лиц может быть 140 тысяч. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга.

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Сколько абитуриентов уже поступили на бюджет в вузы

Винницкий также напомнил, что в этом году появилась новая инновация – государственные гранты. Так, нынешние абитуриенты, которые претендуют на обучение на контракте, смогут получить дополнительную финансовую поддержку.

Для тех лиц, которые имеют достаточно высокие баллы, но не попадают на бюджетные места, государство в этом году вводит гранты, которые покрывают часть их стоимости обучения на контракте,

– отметил Винницкий.

Грант будут выдавать на сумму в основном 15 – 20 тысяч. Он, в частности, будет зависеть от результатов НМТ.

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