Коли стартує реєстрація на вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Реєстрація вступників в магістратуру для складання єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування стартує 2 травня. Триватиме до 23 травня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Такі дати містить погоджений календарний план проведення вступних іспитів у магістратуру.

Дивіться також У яких містах України можна скласти тести для вступу в магістратуру

Коли розпочинається реєстрація на вступні іспити в магістратуру

Майбутні магістранти матимуть два часові проміжки для реєстрації на участь у ЄВІ та ЄФВВ.

Основний період реєстрації учасників основної сесії іспитів триватиме з 2 до 23 травня.

Якщо хтось не зміг зареєструватись у межах основного періоду у травні, зможе пройти реєстрацію для участі у додатковій сесії під час додаткового періоду протягом 16 і 17 червня.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти дистанційно або за умови особистої присутності вступника.

Зауважимо, що цьогоріч вступникам у магістратуру, які планують для участі в ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Консультацію щодо реєстрації вступники зможуть отримати електронною поштою або телефоном, які виші мають розмістити на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.