Частині вступників у магістратуру врахують ЄДКІ замість ЄФВВ

Для вступу в магістратуру цьогоріч на деякі спеціальності зараховуватимуть результати єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Його складають для отримання диплома бакалавра.

Таку норму містить Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, зазначає 24 Канал.

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Окремим вступникам у магістратуру врахують ЄДКІ замість ЄФВВ

Для того, щоб вступити в магістратуру на спеціальності G4 "Енерговиробництво (атомна енергетика)", J5 "Морський та внутрішній водний транспорт", J6 "Авіаційний транспорт", J7 "Залізничний транспорт" та J8 "Автомобільний транспорт", абітурієнт має надати результати ЄВІ 2023, або 2024, або 2025 років та результати ЄДКІ, який він складав у 2024 або 2025 році.

При цьому вступники, які не складали ЄДКІ, зможуть вступити за підсумками фахового іспиту в закладі освіти та ЄВІ.

Також замість ЄФВВ можна використати результати ЄДКІ 2024 або 2025 року для вступників на спеціальність F5 "Кібербезпека та захист інформації".

Ці вступники для участі в конкурсному відборі мають подати результати ЄДКІ, а також ЄВІ за 2023 – 2025 роки.

Якщо ж вступники на цю спеціальність не складали ЄДКІ, то вони мають скласти ЄФВВ з інформаційних технологій.

Дивіться також Складання ЄВІ у 2025 році: що мають знати вступники у магістратуру та аспірантуру

Коли вступні іспити в магістратуру 2025

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році такі:

21 червня – 12 липня – основний період;

29 липня – 18 серпня – додатковий період.

Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі:

до 18 липня – результати основної сесії;

до 22 серпня – результати додаткової сесії.

Раніше ми повідомляли, що МОН затвердило умови вступу до магістратури у 2025 році.