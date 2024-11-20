У 2025 році планують розширити перелік вступних іспитів, за результатами яких відбуватиметься конкурсний відбір у магістратуру. Відповідні дані містить проєкт Порядку прийому до вишів, який оприлюднило Міносвіти України для обговорення.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Для вступу в магістратуру у 2025 році усім абітурієнтам необхідно успішно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Дивіться також На окремих спеціальностях отримати грант на навчання стане простіше

Перелік вступних іспитів у магістратуру змінять

Для різних категорій вступників на різні спеціальності також додатково треба буде скласти або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), або творчий залік, або єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), або фаховий іспит у виші.

ЄФВВ мають скласти вступники на спеціальностей таких галузей знань:

"Освіта";

"Соціальні науки, журналістика та інформація";

"Бізнес, адміністрування та право";

"Інформаційні технології".

А також на спеціальності:

"Релігієзнавство";

"Історія та археологія";

"Філософія";

"Філологія (за спеціалізаціями)";

"Культурологія та музеєзнавство";

"Бібліотечна, інформаційна та архівна справа";

"Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

"Туризм та рекреація.

Майбутні вступники можуть заздалегідь ознайомитись з програмами тестів ЄФВВ з восьми предметів.

Водночас програми предметного тесту з історії мистецтв та з мовознавства погодять та опублікують пізніше.

Для вступу в магістратуру за творчими або спортивними спеціальностями бакалаври, які здобули освіту за іншою спеціальністю, повинні будуть скласти творчий залік, передбачений для певної конкурсної пропозиції.

Водночас вступники на спеціальність "Кібербезпека та захист інформації", "Енерговиробництво (атомна енергетика)", "Морський та внутрішній водний транспорт", "Авіаційний транспорт", "Залізничний транспорт" та "Автомобільний транспорт", "Транспортні технології" мають надати результати ЄДКІ 2024 або 2025 року.