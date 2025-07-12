Учасники ЄВІ отримали результати тестування

Усі учасники основних сесій ЄВІ, які складали тестування протягом 24 – 27 червня, вже отримали результати за шкалою 100 – 200 балів. Їх можна знайти у кабінетах учасників вступних випробувань.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У відповідній вкладці доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до вишів України.

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Що мають пам'ятати вступники у магістратуру?

Учасники також можуть завантажити Картку результатів кожного блоку ЄВІ. У ній зазначено, під яким номером учасник виконував кожне завдання, відповідний номер завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

В УЦОЯО при цьому нагадують: одразу після завершення роботи над всіма завданнями ЄВІ на платформі тестування учасники мали змогу побачити кількість наданих ними відповідей і кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді за кожен блок ЄВІ.

Нарахування тестових балів за виконання завдань блоків ЄВІ – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) – здійснюють відповідно до затверджених схем.

Результати ЄВІ за шкалою 100 – 200 отримують шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиць № 17 та № 18 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.

Результати основної сесії єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) розмістять у кабінетах учасників до 18 липня.