Частині абітурієнтів для того, аби стати магістрантами у 2025 році, треба скласти три обов'язкові вступні іспити. Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідну норму цьогорічного Порядку прийому до закладів вищої освіти.

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Що мають знати вступники в магістратуру про іспити

Так, три іспити повинні скласти вступники, які мають намір здобувати освіту за творчими, мистецькими й спортивними спеціальностями.

Це усі спеціальності галузі "Культура, мистецтво та гуманітарні науки", окрім "Філології", та спеціальності "Фізична культура і спорт" і "Архітектура та містобудування".

Особи, які вступають на ці спеціальності, повинні скласти єдиний вступний іспит або надати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік.

Також вони мають надати результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за 2025 рік відповідно до обраної спеціальності.

Окрім того, такі вступники складатимуть фаховий іспит в закладі освіти – тобто проходитимуть творчий конкурс.

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Коли вступні іспити в магістратуру 2025

Вступні випробування до магістратури цьогоріч стартують вже невдовзі.

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ у 2025 році такі:

21 червня – 12 липня – основний період;

29 липня – 18 серпня – додатковий період.

Результати іспитів у магістратуру 2025 стануть відомі: