Скільки осіб зареєструвалися на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Понад 93 тисячі осіб у 2025 році стануть учасниками вступних іспитів до магістратури. Вони звернулися до приймальних комісій вишів й отримали екзаменаційні листки.

Серед них 90 311 осіб складатимуть тестування в Україні, а 3 321 осіб – за кордоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості.

Дивіться також Вступники в магістратуру та аспірантуру отримали запрошення на іспити

Скільки осіб складатимуть вступні іспити в магістратуру

Учасники іспитів найчастіше обирали предметний тест з педагогіки та психології. Таких 16 709 осіб. Дещо менше осіб прагнуть складати тест з управління та адміністрування – 16 437 зареєстрованих учасників. 12 152 осіб складатимуть тест із інформаційних технологій.

Право та міжнародне право обрали 10 695 вступників, психологію та соціологію – 9 435 осіб. Ще 5 727 вступників братимуть участь у тестуванні з історії мистецтва.

Цьогоріч 5 464 охочих вступити до магістратури складатимуть тестування з економіки та міжнародної економіки, з мовознавства – 5 205 осіб, з обліку та фінансів – 5 047 осіб, а з політології та міжнародних відносин – 2 482 особи.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Скільки осіб зареєструвалися на іспити в аспірантуру

На тестування для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва зареєструвалися понад 14 тисяч вступників. 13 591 учасник складатиме ЄВІ, а 14 818 осіб – ЄВВ.

Якщо вступник не зареєструвався в основний період, він може зробити це в додатковий – із 16 до 17 червня. Для цього потенційні магістри та аспіранти мають подати документи до приймальної комісії ЗВО.