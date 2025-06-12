Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості. У запрошеннях вказали дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

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Що мають знати вступники в магістратуру та аспірантуру

Вступники в магістратуру та аспірантуру тепер повинні самостійно сформувати і, якщо буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті УЦОЯО.

Увійти до кабінету учасника можна за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації).

Важливо! З міркувань безпеки УЦОЯО не оприлюднює інформацію про те, де на території України відбудуться тестування – ні на сайтах Центру, ні на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Це стосується також графіка тестувань.

Учасників іспитів також просять не розголошувати, де й коли вони складатимуть тестування задля безпеки.

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Вступники, які складатимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, повинні пам'ятати, що у запрошеннях час зазначили за місцевим часом.

Зверніть увагу! Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку.

Якщо абітурієнт під час реєстрації вибрав два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – УЦОЯО визначив, яке з них він проходитиме під час додаткової сесії. Відповідно інформацію про дату і місце проведення додаткової сесії розмістять до 26 липня.