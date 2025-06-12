Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества. В приглашениях указали дату, время и место проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), единого вступительного экзамена (ЕВИ), единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).

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Что должны знать поступающие в магистратуру и аспирантуру

Поступающие в магистратуру и аспирантуру теперь должны самостоятельно сформировать и, если будет возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на веб-сайте УЦОКО.

Войти в кабинет участника можно по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем. Поступающие, которые еще не получили экзаменационного листа, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично или присылали регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации).

Важно! Из соображений безопасности УЦОКО не обнародует информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования – ни на сайтах Центра, ни на своих официальных страницах в соцсетях. Это касается также графика тестирования.

Участников экзаменов также просят не разглашать, где и когда они будут сдавать тестирование для безопасности.

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Абитуриенты, которые будут сдавать ЕФВВ и/или ЕВИ за рубежом, должны помнить, что в приглашениях время указали по местному времени.

Обратите внимание! Для допуска в пункт тестирования абитуриент должен предъявить экзаменационный листок, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке), и приглашение-пропуск.

Если абитуриент при регистрации выбрал два предметных теста ЕФВВ, тестирование по которым происходят одновременно во время основной сессии, – УЦОКО определил, какое из них он будет проходить во время дополнительной сессии. Соответственно информацию о дате и месте проведения дополнительной сессии разместят до 26 июля.