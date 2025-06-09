Тестовые задания ЕВВ составили в соответствии с Программой единого вступительного испытания по методологии научных исследований. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Каким будет тест ЕВВ в 2025 году

Тест будет содержать 100 заданий. На их выполнение у поступающих будет 150 минут.

Все задания ЕВВ будут иметь одинаковую структуру – с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов

За каждый правильный ответ участник получит 1 балл, в случае неправильного ответа, выбора нескольких вариантов или непредоставления ответа – 0 баллов.

Содержание теста ЕВВ и его характеристику разработали в Научно-методическом центре высшего и профессионального предвысшего образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины.

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На сайте УЦОКО можно ознакомиться с тестовыми подборками ЕВЭ, которые использовали в прошлые годы.

До 12 июня в кабинетах участников вступительных испытаний в аспирантуру разместят приглашения с информацией о дате, времени и месте проведения ЕВЭ/ЕВЭ.