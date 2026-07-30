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Освіта Освіта в Україні Вступники ще можуть взяти участь у спецсесії: участь платна
30 липня, 16:52
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Вступники ще можуть взяти участь у спецсесії: участь платна

Марія Волошин

В Україні триває цьогорічна вступна кампанія. Вступники до магістратури й аспірантури ще можуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час третьої, спеціально організованої сесії.

Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Однак участь буде платною. 

Скільки коштує участь у спеціальній сесії 

Вартість послуги для вступників становить 1578 гривень.

Реєстрація для участі у спецсесії ЄВІ буде завершеною лише після зарахування оплати за проведення вступних випробувань на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти й отримання екзаменаційного листка. 

Оплатити участь треба до 20 серпня включно – в іншому разі реєстрацію скасують. 

З Порядком здійснення розрахунків та умовами надання платних послуг з проведення спеціально організованих сесій єдиного вступного іспиту у 2026 році можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що зареєструватися для участі в спецсесії можуть ті, хто зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ, але не взяли в ній участі або бажають повторно пройти вступне випробування. Також ті, хто не зареєструвалися для участі в основній чи додатковій сесії ЄВІ.

Який графік вступної кампанії у 2026 році 

На магістратуру:

26 червня – 14 липня Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
1 липня – 17 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
28 липня – 20 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
7 – 22 серпня (18:00) Подання на вступ на магістратуру
Не пізніше за 25 серпня Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
До 28 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
29 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
З 30 серпня Надання рекомендацій на контракт
До 7 вересня Переведення на вакантні місця бюджету
До 14 вересня Зарахування на контракт
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів
 

На аспірантуру:

14 – 29 липня Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
1 липня – 20 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
28 липня – 23 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
7 – 25 серпня (18:00) Подання на вступ на аспірантуру
26 серпня – 7 вересня Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
З 8 вересня Надання рекомендацій до зарахування
До 12 вересня Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
До 14 вересня Зарахування вступників
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

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