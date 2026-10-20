Цьогоріч було важливе нововведення: скільки осіб вступили в магістратуру та аспірантуру

В Україні офіційно завершилася вступна кампанія 2026 року. Цьогоріч вперше на гранти могли претендувати і вступники до магістратури на основі бакалавра.

Базові суми грантів становлять 27 або 40 тисяч гривень на навчальний рік. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Скільки осіб зарахували на магістратуру та в аспірантуру

На магістратуру на базі бакалавра зарахували 97 081 вступника: 28 197 — на бюджет, 68 884 — на контракт. Загальний набір майже не змінився, якщо порівняти з 2025 роком. Різниця становить 25 осіб.

Водночас бюджетний набір скоротився на 7,6%, а контрактний зріс на 3,4%.

На підготовку докторів філософії та докторів мистецтва зарахували 6 410 вступників (6 344 вступники — доктори філософії та 66 — доктори мистецтва). З них 5 256 — на бюджет і 1 154 — на контракт.

Якщо порівняти з аспірантським блоком торішньої кампанії – це на 11,2% більше.

Понад половина вступників отримують ту чи ту форму державної підтримки – бюджетні місця, переведення на бюджет завдяки перерозподілу місць або гранти, які покривають частину вартості контрактного навчання.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами бакалаврату

Загалом на бакалаврат і медичну магістратуру подали понад 1,3 мільйона заяв на всі рівні освіти. Це рекордна кількість від початку повномасштабної війни у нашій державі.

На бакалаврат зарахували майже 227 тисяч вступників — на 16,1% більше, ніж торік. На бюджет при цьому – 64 625 вступників, на контракт — 162 307. Це на 11,5% і 18,3% відповідно перевищує показник 2025 року.

Окремо на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи зарахували 10 249 вступників, із них 5 652 — на бюджет і 4 597 — на контракт. Це на 11,7% більше ніж у 2025 році.

Більшість вступників на бюджет здобуватимуть вищу освіту за пріоритетним для себе напрямом.