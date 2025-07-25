Реєстрація на вступні іспити у ЗВО на контракт закінчується

25 липня закінчується строк реєстрації в електронних кабінетах на творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди для вступників на бакалавра, які мають намір вступати виключно на контракт.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. До 1 серпня вступники, які зареєструвались на такі іспити у ЗВО, повинні скласти ці вступні випробування.

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Що мають знати вступники на контракт?

Після отримання балів за вступні випробування абітурієнти зможуть подавати заяви про вступ у своїх електронних кабінетах. Основний період подання заяв на вступ триває до 1 серпня.

При цьому ті, хто вступає виключно на контракт, можуть брати участь у додаткових хвилях набору, які анонсують виші. У такому разі стати студентом контрактної форми навчання можна до 20 жовтня.

Зазначимо, що з 19 липня абітурієнти в Україні можуть подавати заяви на вступ на бакалаврат до вишів. Вже можна переглянути перші списки претендентів на здобуття вищої освіти у цьому році.

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують також статуси заяв, результати вступних іспитів, бали сертифікатів НМТ, іншу інформацію, яка потрібна для повного інформування про перебіг вступної кампанії.