Вступна кампанія-2023: 10 кроків для вступу до вишу в Україні

В Україні навіть у час повномасштабної війни триває активна підготовка до вступної кампанії у 2023 році. Які 10 кроків треба зробити абітурієнтові, аби стати студентом вишу, читайте у матеріалі.

МОН вже зареєструвало Порядок прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти. Також демоваріанти тестів із семи предметів НМТ уже доступні на сайті УЦОЯО. А 3 квітня стартувала реєстрація для участі у тестуванні.

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10 кроків для вступу до вишу в Україні у 2023 році

МОН назвало головні кроки, які допоможуть стати студентом у 2023 році.

1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року – особистий електронний кабінет вступника.

2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого вишу.

Зверніть увагу! Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2023 року на вебсайті за посиланням. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

3. Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

4. Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із вишів та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Зауважимо, що у 2023 році збережено усі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії онлайн.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій (ОНТ) визначать у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

5. Скласти вступні випробування.

Вступні випробування у 2023 році

Для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5):

творчий конкурс – на мистецькі та спортивні спеціальності;

НМТ – на всі інші спеціальності;

або співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів – під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надають особливу підтримку (53 спеціальності та 11 спеціалізацій).

Творчі конкурси можна складати очно та/або онлайн (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на ТОТ – за зверненням вступника).

НМТ 2023 року відбудеться у формі комп'ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника. НМТ відбуватиметься протягом одного дня, загальна тривалість тестування 180 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021 чи 2020 років.

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Для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня бакалавра (НРК6), ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7):

для вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини:

єдиний вступний іспит (ЄВІ 2023 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2023 року);

для вступу на спеціальність 061 Журналістика:

ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;

або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика в тому ж закладі вищої освіти;

для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2023 року та фаховий іспит;

для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

відповідно до Правил прийому можна використовувати тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

Реєстрація на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ

НМТ, ЄВІ, ЄФВВ відбудеться у два етапи:

основні сесії;

додаткові сесії.

Участь у НМТ може взяти особа, яка має ПЗСО або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася як учасник НМТ.

Реєстрація для участі в НМТ передбачає:

створення персонального кабінету на вебсайті УЦОЯО;

внесення у персональному кабінеті особистих даних та інформації щодо участі в НМТ;

завантаження у персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів;

підтвердження у персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку;

обробку регіональним центром наданої інформації та копій документів;

надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат НМТ 2023 року в персональному кабінеті.

Участь у ЄВІ, ЄФВВ може взяти особа, яка має вищу освіту ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася – учасник ЄВІ, учасник ЄФВВ.

Реєстрацію на ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюють приймальні комісії ЗВО.

6. Вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу, з яких не більше п'яти заяв на бюджет.

7. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО визначає самостійно.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 за всіма джерелами фінансування не може бути менше ніж:

150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров'я;

140 балів (120 балів для вступу на контракт) для спеціальностей галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

8. Отримати рекомендацію на навчання.

Статуси заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати таких значень:

"Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

"Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

9. Підтвердити свій вибір в електронному кабінеті.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у відповідні строки мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

10. Укласти договір про навчання із ЗВО.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в ЗВО. Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на ТОТ та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання в ЗВО впродовж трьох місяців після початку навчання.

Приймання на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому.