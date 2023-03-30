НМТ проводять задля забезпечення рівного доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Про це вказано у відповідному документі.

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МОН затвердило Порядок проведення НМТ в 2023 році

НМТ складатиметься з основного обов'язкового (українська мова, математика) та додаткового блоку предметів на вибір – біологія, або іноземна мова, або історія України, або фізика, або хімія.

У 2023 році НМТ відбудеться під час основної та додаткової сесії тестування. Участь у тесті безкоштовна.

Реєстрація на НМТ-2023 стартує 3 квітня і відбуватиметься онлайн.

Для успішної реєстрації на НМТ абітурієнт має створити персональний кабінет, внести до нього необхідні особисті дані та завантажити копії реєстраційних документів.

Також під час реєстрації треба обрати перелік предметів для тестування та населений пункт в Україні або за кордоном, де ви складатимете НМТ.

Тестові аудиторії, в яких відбуватиметься іспит, обладнають робочими місцями для учасників НМТ та облаштують комп'ютерами.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для проведення НМТ використовуватимуть сертифікаційні роботи, укладені Українським центром оцінювання якості освіти.

На виконання усієї тестової роботи передбачили 180 хвилин.

Результати НМТ визначатимуть за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко