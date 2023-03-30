Він дає можливість внести необхідні дані для подання заяв як на вступні випробування у виші чи коледжі, так і на участь у конкурсному відборі, дистанційно.

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Як абітурієнти вступатимуть до вишів та коледжів у 2023 році

Для підтвердження вибору місця навчання абітурієнтам потрібно буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Конкурсний відбір до коледжів відбуватиметься на основі творчого конкурсу або співбесіди для тих, хто вступатиме на бюджет. А також на основі мотиваційних листів для вступників на контракт.

Для вступу на бакалаврат треба складати НМТ або пройти творчий конкурс (для мистецьких та спортивних спеціальностей).

Вступників до магістратури у 2023 році зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту в закладі освіти.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

У 2023 році збережені усі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть вступати у виш чи коледж дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) визначать у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Про усі тонкощі цьогорічної вступної кампанії у виші у цьому році читайте у матеріалі.