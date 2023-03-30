Он позволяет внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в вузы или колледжи, так и на участие в конкурсном отборе, дистанционно.

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Как абитуриенты будут поступать в вузы и колледжи в 2023 году

Для подтверждения выбора места обучения абитуриентам нужно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего.

Конкурсный отбор в колледжи будет проходить на основе творческого конкурса или собеседования для тех, кто будет поступать в бюджет. А также на основе мотивационных писем для поступающих на контракт.

Для поступления на бакалавриат нужно составлять НМТ или пройти творческий конкурс (для художественных и спортивных специальностей).

Поступающих в магистратуру в 2023 году будут засчитывать по результатам единого вступительного экзамена (ЕВИ), единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ) или профессионального экзамена в учебном заведении.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

В 2023 году сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВТО, смогут поступать в вуз или колледж дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.

Применение льгот для жителей территорий активных боевых действий (территорий возможных боевых действий) определят в мае с учетом развития военно-политической ситуации в Украине.

Обо всех тонкостях нынешней вступительной кампании в вузе в этом году читайте в материале.