НМТ проводят для обеспечения равного доступа к профессиональному высшему и высшему образованию. Об этом говорится в соответствующем документе.

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МОН утвердило Порядок проведения НМТ в 2023 году

НМТ будет состоять из основного обязательного (украинский язык, математика) и дополнительного блока предметов по выбору – биология, или иностранный язык, или история Украины, или физика, или химия.

В 2023 НМТ состоится во время основной и дополнительной сессии тестирования. Участие в тесте бесплатное.

Регистрация на НМТ-2023 стартует 3 апреля и будет проходить онлайн.

Для успешной регистрации на НМТ абитуриент должен создать персональный кабинет, внести необходимые личные данные и загрузить копии регистрационных документов.

Также во время регистрации нужно выбрать перечень предметов для тестирования и населенный пункт в Украине или за рубежом, где вы будете составлять НМТ.

Тестовые аудитории, в которых будет проходить экзамен, оборудуют рабочими местами для участников НМТ и обустроят компьютерами.

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Для проведения НМТ будут использоваться сертификационные работы, заключенные Украинским центром оценивания качества образования.

На выполнение всей тестовой работы было предусмотрено 180 минут.

Результаты НМТ будут определяться по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко