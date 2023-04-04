Коли виші оприлюднять правила прийому вступників

До кінця квітня виші в Україні мають затвердити й розмістити на своїх вебсайтах власні правила прийому на навчання у 2023 році. А також внести їх в Єдину електронну базу.

Норма про затвердження та оприлюднення правил прийому протягом місяця прописана в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Документ вже зареєстрували у Мін'юсті.

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Коли виші оприлюднять правила прийому абітурієнтів

Правила прийому до вишу в 2023 році має погодити очільник навчального закладу. Як і правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури. Останні діють до набуття чинності Правил прийому на 2024 рік.

Правила прийому до вишу розробляють на основі чинного Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Вони при цьому мають містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, згідно з якими здійснюють прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору, коригування рейтингових списків, коригування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;

перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020 – 2021 років для вступу;

перелік предметів, з яких проводять вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм);

перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, строки зарахування вступників з-поміж іноземців, осіб без громадянства та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок проходження медогляду вступників до вишів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цим Порядком;

вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;

вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;

квоти для прийому за державним (регіональним) замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Також правила прийому вишів мають визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані на творчих конкурсах, фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігають не менше одного року.

Ці Правила прийому діятимуть до 31 грудня 2023 року.