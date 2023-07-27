Ректор університету Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності серед вступників

В Україні триває вступна кампанія 2023. Одним із найпопулярніших вишів країни серед вступників й надалі є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ректор вишу Володимир Бугров назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії-2023. Та розповів про тонкощі вступу у цей ЗВО.

Дивіться також Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів

Ректор КНУ назвав найпопулярніші спеціальності

Абітурієнти подали у виш уже понад 12 тисяч заяв. Більшість – на бюджет.

Особливістю нашого університету є те, що ми набираємо на навчання 25 галузей знань,

– наголосив ректор ЗВО.

До десятки найбільш популярних спеціальностей у КНУ увійшли:

право;

психологія;

інженерія програмного забезпечення;

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

комп'ютерні науки;

журналістика;

економіка;

філологія (германські мови та література, перша – англійська);

міжнародні економічні відносини;

міжнародне право.

Які програми є унікальними у виші

Бугров також уточнив, що у виші є 409 освітньо-професійних програм. 83 з них не мають аналогів в Україні. З них 23 – на бакалавраті. Серед освітніх програм бакалаврату ректор КНУ відзначив, зокрема, такі:

"Світове українство в цивілізаційному поступі";

"Еконофізику";

"Урядування у сфері національної безпеки";

"Європейські та євроатлантичні управлінські студії".

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Університет має також доволі широкий набір програм на спеціальностях, яким надають особливу підтримку держави. Це, зокрема, такі:

середня освіта (математика, географія, природничі науки);

математика;

статистика;

прикладна фізика та наноматеріали;

телекомунікації та радіотехніка;

садово-паркове господарство;

хімія;

електроніка;

науки про землю;

фізика та астрономія.

Стипендія на цих спеціальностях на 550 гривень більша. При вступі на контракт зарахування відбувається без результатів НМТ за співбесідою та мотиваційним листом. За умов успішного проходження підготовчих курсів КНУ до конкурсного балу абітурієнта додається 10 балів.

Дивіться також Одна з найпопулярніших спеціальностей: скільки коштує навчання на юриста

Доки виш приймає заяви

Заяви від абітурієнтів на бакалаврат (або на освітній рівень магістра медичного спрямування) на місця держзамовлення приймають до 18 години 31 липня. Оприлюднення списку рекомендацій – до 5 серпня. 10 серпня відбудеться зарахування вступників.

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбуватиметься у три етапи з 9 до 30 серпня.

На магістратуру на бюджетні місця реєстрація вступників триває з 31 липня по 21 серпня, надання рекомендацій для зарахування не пізніше 26 серпня, завершення вимог до зарахування – 29 серпня до 18 години, зарахування вступників – 31 серпня.

Вступ на магістратуру на контрактну форму навчання триває у два етапи з 30 серпня до 30 вересня.