Однак конкуренція за бюджет у найкращих вишах України для майбутніх правників доволі висока. Ціни за рік навчання теж не малі.
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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Право"
Вартість навчання у провідних ЗВО, якщо порівняти з 2022 роком, на спеціальності "Право" зросла.
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Києво-Могилянська академія
|85 тисяч гривень
|+39%
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|62,8 тисяч гривень
|+11%
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|46,3 тисяч гривень
|+10%
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|39,8 тисяч гривень
|+21%
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків)
|31,7 тисяч гривень
|+2%
Яка ціна навчання за спеціальністю "Право" на магістратурі
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Києво-Могилянська академія
|80 тисяч гривень
|+31%
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|67,1 тисяч гривень
|+75%
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|53,2 тисяч гривень
|+8%
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|48,1 тисяч гривень
|+42%
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків)
|41 тисяч гривень
|+1%
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.