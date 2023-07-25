Однак конкуренція за бюджет у найкращих вишах України для майбутніх правників доволі висока. Ціни за рік навчання теж не малі.

Дивіться також Найдорожча спеціальність: скільки коштує навчання на програміста у вишах України

Скільки коштує навчання за спеціальністю "Право"

Вартість навчання у провідних ЗВО, якщо порівняти з 2022 роком, на спеціальності "Право" зросла.

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Києво-Могилянська академія 85 тисяч гривень +39% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 62,8 тисяч гривень +11% Львівський національний університет імені Івана Франка 46,3 тисяч гривень +10% Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 39,8 тисяч гривень +21% Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) 31,7 тисяч гривень +2%

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Яка ціна навчання за спеціальністю "Право" на магістратурі

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Києво-Могилянська академія 80 тисяч гривень +31% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 67,1 тисяч гривень +75% Львівський національний університет імені Івана Франка 53,2 тисяч гривень +8% Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 48,1 тисяч гривень +42% Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків) 41 тисяч гривень +1%

До теми В Україні суттєво змінюються ціни на навчання у вишах

Вступна кампанія – 2023: коротко